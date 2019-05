No der Explosioun zu Lyon ass net kloer, wat den Hannergrond kéint sinn. D'Dot gouf net revendiquéiert, huet de Parquet erkläert.

Et géif elo ermëttelt gi wéinst versichtem Mord am Zesummenhang mat engem terroristeschen Hannergrond. Déi presuméiert Täter wiere weider op der Flucht. Et solle weider Biller vun hinne publizéiert ginn, fir no hinnen ze sichen.

Bei enger Bäckerei war eng Tut explodéiert, déi do deposéiert gi waren. 13 Mënsche goufe verwonnt.