Parallel zu den Europawalen sinn haut an Däitschland an 10 Bundeslänner och Kommunalwalen.

Ënnert anerem a Rheinland-Pfalz an am Saarland, souwéi a Sachsen, Thüringen oder nach Baden-Württemberg mussen d'Bierger nei Stad- a Gemengeréit, sougenannt Kreistage oder nei Buergermeeschter wielen. Dës Walen sinn ee wichtege Stëmmungstest virun de Landtagswalen. Et gëtt erwaart, dass eng AfD däitlech dobäi gewënnt.

Zu Bremen gëtt donieft haut eng nei Bürgerschaft gewielt. Et handelt sech heibäi ëm d'Landesparlament. De rezenten Ëmfroen no läit d'CDU virun der aktueller Koalitioun aus Gréng an SPD.