Bei eisem belschen Noper ginn e Sonndeg, parallel zu den Europawalen, och déi national a regional Parlamenter nei gewielt.

Dono soll zu Bréissel eng nei Regierung forméiert ginn, fir déi aktuell Minoritéitsregierung vum Premierminister Charles Michel ofzeléisen. Ëmfroen no kéint sech d'Land um politeschen Niveau nach weider splécken, wat d'Formatioun vun enger neier Regierung ëmsou méi schwéier dierft maachen.

Am franséischsproochege Süden a virun allem an der Haaptstad Bréissel leien déi Grén, am Verglach mat de Walen am Joer 2014, kloer vir. Am flamänneschen Norden kéint déi rietsextrem Partei Vlaams Belang däitlech u Stëmmen dobäi gewannen. Ëmfroen no kéinte si op 15% vun de Stëmme kommen. An der Wallonie an zu Bréissel hunn d'Sozialisten, déi Liberal an d'Zentrumspolitiker zanter 2014 un Zousproch agebéisst, zu Gonschte vun de Kommunisten an deene Gréngen. Landeswäit kéinten déi Gréng däitlech dobäi gewannen.

Aktuell huet d'Belsch eng Minoritéitsregierung ënnert dem Liberale Charles Michel. Deem seng Mëtt-Riets-Koalitioun war am Dezember am Sträit mat der flämesch-nationalistescher N-VA wéinst der Migratiounspolitik, zerbrach.

Am Ganze sinn 8,2 Millioune Bierger walberechtegt. Éischt Resultater gi fir de spéiden Nomëtteg erwaart.