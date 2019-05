D'Iren hunn an engem Referendum mat grousser Majoritéit fir ee méi liberaalt Scheedungsrecht gestëmmt.

Bis elo war et sou, dass eng Koppel véier Joer laang huet musse getrennt liewen, éier si sech konnt scheede loossen. Beim Referendum hu ronn 82% fir eng Verfassungsännerung gestëmmt. Wéi déi zoustänneg Autoritéiten e Sonndeg bekannt ginn hunn, wëll d'Regierung elo ee Gesetz op den Instanzewee bréngen, dat eng Scheedung schonn no zwee Joer Trennung soll erméiglechen.

Dat irescht Scheedungsgesetz war bis elo eent vun de strengsten an Europa. Irland hat dowéinst och deen niddregste Scheedungstaux an der EU. Bis 1995 war et souguer verbueden, fir sech an Irland scheeden ze loossen. An engem Referendum haten d'Iren deemools mat enger hauchdënner Majoritéit vu 50,3 Prozent dofir gestëmmt d'Scheedungsverbuet opzehiewen. Virun engem Joer haten d'Iren iwwerdeems an engem Referendum mat enger Majoritéit vu 66% fir eng Legaliséierung vun der Ofdreiwung gestëmmt.