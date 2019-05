Wann et dem hollännesche Staatssekretär fir Gesondheet, Paul Blokhuis nogeet, géif de Pak Zigaretten an Zukunft 20 Euro kaschten.

Dat sot hien e Samschdeg an engem Interview mat enger hollännescher Zeitung. De Politiker ass an Holland als grousse Géigner vum Fëmme bekannt. Hie gëtt dowéinst och mam Spëtznumm "Tubak-Ajatollah" genannt.

Sou eng Hausse ëm dat dräifacht vum Präis wier allerdéngs net vun haut op muer ze realiséieren, huet de Paul Blochuis betount. Donieft missten och d'Nopeschlänner matzéien. Den hollännesche Staatssekretär fir Gesondheet wëll an deem Kontext an Europa Gespréicher iwwer méi héich Tubakspräisser féieren. Mat Hëllef vun der franséischer Gesondheetsministesch, déi op enger Linn mat him läit, wéilt hien d'Belsch an Däitschland iwwerzeegen mat op dee Wee ze goen.

All Joer stierwen an Holland Dausende vu Leit un de Suitte vum Fëmmen, gëtt de Politiker ze bedenken. De Staatssekretär geet domat definitiv ze wäit, kritiséiert eng privat Fondatioun an Holland, déi sech fir d'Intressie vun de Fëmmerten asetzt. Wéi et heescht, géifen dee Moment vill Leit hier Zigaretten illegal kafen.