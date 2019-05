Een uergt Äerdbiewen gouf e Sonndeg de Moie Lokalzäit am Norde vum Peru registréiert.

Amerikanesche Seismologen no hätt d'Biewen eng Stäerkt vun 8 op der Richterskala gehat. Den Epizenter louch 75 Kilometer südëstlech vun der peruanescher Stad Lagunas an ongeféier 110 Kilometer déift. Wéi et heescht, wier et eng éischter ofgeleeë Regioun.

Déi peruanesch Autoritéiten soten, dass d'Biewen eng Stäerkt vu 7,5 gehat hätt. Informatiounen iwwer Blesséierter oder Materialschued ginn et keng. D'Secoussen waren am Norden an am Zentrum vum südamerikanesche Land souwéi an der Haaptstad Lima ze spieren. Eng Tsunami-Warnung gouf et net.