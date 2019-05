De Motosfuerer, deen aus Holland koum, krut an enger Kéier en Auto ze paken.

Geschitt ass dëst Accident e Sonndeg tëscht Niederkail an Arenrath op der K43. De Motocyclist war hei mat enger Grupp Motosfuerer aus Holland ënnerwee op Niederkail.

Aus ongekläerte Grënn ass hien an enger schaarfer Rietskéier an de Géigeverkéier geroden an ass frontal an en Auto gerannt, deen entgéint koum. D'Persoun um Moto ass nach op der Plaz gestuerwen. Eng Persoun am Auto gouf dobäi blesséiert a koum an d'Spidol. Déi 2 aner Persounen am Auto goufen net blesséiert. Den Helikopter vun der Police war hei am Asaz.