An der Belsch an a Spuenien war et haut ee méi grousse Waldag...

An der Belsch ginn e Sonndeg och déi national a regional Parlamenter nei gewielt. Dono soll zu Bréissel eng nei Regierung forméiert ginn, fir déi aktuell Minoritéitsregierung vum Premierminister Louis Michel ofzeléisen.

An de belsche Parlamentswale sinn d'flämesch Nationalisten éischten Auszielungen no déi stäerkste Kraaft. Nodeems 1.000 vun den am ganze 6700 Walbüroen ausgezielt goufe leit d'N-VA Partei mat 26% fir. D'N-VA sëtzt sech fir d'Onofhängegkeet vu Flanderen an.

Däitleche Gewënner ass bis elo d'Vlaams Belang aus dem flämeschen Norden. Des leit den Ament bei 17 Prozent. Fir déi liberal Partei vum Ministerpresident Charles Michel aus dem franséischsproochege Süden, leie bis ewell keng Zuele fir. Insgesamt goufe gutt 8 Millioune Leit an der Belsch opgeruff wielen ze goen.

Nëmme 4 Wochen no de Parlamentswalen a Spuenien gëllen d’Regional- an d’Gemengewahlen a Spuenien als éischte Stëmmungstest fir de sozialistesche Regierungschef Pedro Sánchez, dee matzen an de Koalitiounsverhandlunge stécht.

De Sondage no louchen d’Sozialisten an de meeschte vun den 12 Regioune vir.