Op d'mannst 30 Doudeger. Dat ass den tragesche Bilan, nodeems op engem Séi am Kongo ee Schëff mat iwwer 350 Passagéier ënnergoung.

180 Persounen hätte kéinte gerett ginn, vill Leit ginn awer nach ëmmer vermësst. Ëmmer nees kënnt et zu Accidenter mat Booter am Kongo. Dat wëll keng Sécherheetsmesure geholl ginn, an d'Schëffer dacks iwwerlueden ënnerwee sinn.