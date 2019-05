Geschwë wäert et dës Aart net méi ginn, d'Sumatra-Nashörner sti kuerz virum Ausstierwen. A Malaysia gëtt et just nach een eenzegt weiblecht Déier.

Dat 35 Joer aalt Nashorn-Männchen Tam ass no enger längerer Krankheet an engem Reservat op der Insel Borneo gestuerwen. D'Déiereschutzorganisatioun Borneo Rhino Alliance geet dovun aus, dass wéinst der Altersschwächt um Enn d'Liewer an d'Nieren net méi richteg geschafft hunn. Elo gëtt et am südostasiatesche Staat just nach een eenzegt Sumatra-Nashorn, e weiblecht Déier mam Numm Iman.

Sumatra-Nashörner ginn et, trotz hirem Numm, net nëmmen op der Insel Sumatra. Et gi Schätzungen no op Sumatra a Borneo just nach manner wéi 100 Exemplaren. Si goufe wéinst hirem Har, deem all méiglech Eegenschaften zougeschriwwe ginn, Affer vu Wëlderer.

Et war laang probéiert ginn, den Tam mat 2 weiblechen Déieren zesummenzebréngen, ouni Succès. Béid bedeelegt Nashorn-Damme si scho méi laang dout.