D'Parlament an Éisträich huet fir de Mësstrauensvott an domadder och géint d'Regierung vum ÖVP-Kanzler Kurz gestëmmt. Domadder ass d'Regierung gescheitert.

Et ass den Héichpunkt vun der Regierungskris, déi duerch de sougenannten "Ibiza-Video" ausgeléist gouf. De Mësstrauensvott, dee vun der SPÖ ugefrot gouf, krut eng Majoritéit am éisträichesche Parlament an huet esou déi aktuell ÖVP-Regierung ofgesat.

D'SPÖ wëll déi aktuell Iwwergangsregierung duerch e Cabinet vun Experten ersetzen, bis et am September zu de geplangten Neiwale kënnt. Weider heescht et vun der Partei, datt de Kurz an de leschten 18 Méint, wou hien un der Spëtzt war, all d'Vertraue verspillt, well hien d'Oppositioun quasi ignoréiert huet. D'Iwwergangsregierung, déi lescht Woch vum Bundespresident Van der Bellen vereedegt gouf, war eng "getarnte ÖVP-Alleinregierung", sou d'Kritik vun der SPÖ.