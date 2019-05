Ronn eng Dose Parteien hunn de Sprong an dat belscht Parlament gepackt, dowéinst gëtt et schwiereg, fir eng Majoritéit ze fannen.

Bei de Wale fir dat belscht Parlament sinn e Sonndeg viru allem d'Rietsextremisten a Separatiste vum „Vlaams Belang“ gestäerkt ginn. Si kommen an der Chamber zu Bréissel op 18 Sëtz a stellen domat déi drëttstäerkst Fraktioun do duer. Virun hinne louche just nach déi aner flämesch Separatiste vun der N-VA (mat 25 Sëtz) an déi wallounesch Sozialiste vum PS (mat 20 Sëtz). Eng Regierung op d'Been ze stelle gëtt schwiereg, wann ee bedenkt, dass eng Dose Parteien de Sprong an d'belscht Parlament gepackt hunn a verschiddener net matenee kënnen oder wëllen.

Den Ausseminister Jean Asselborn sot am RTL-Interview, d'Extremitéiten an der Belsch géife wuessen, besonnesch déi op der rietser Säit.

Déi Gréng hätten en Duerchbroch fäerdeg bruecht an d'Sozialdemokrate sech an der Wallonie an zu Bréissel gutt verdeedegt, an awer géif et extrem komplizéiert ginn, fir eng Regierung op d'Been ze kréien, mengt och den Ausseminister. Am Gespréich wären entweder eng total aner Koalitioun oder awer déi nämlech, mat nach weidere Parteien dobäi, sou de Jean Asselborn. Fir deen d'Belsch allerdéngs e Spezialist doranner ass, fir en Auswee ze fannen.