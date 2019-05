D'Sue fir d'Constructioun stamen zum Deel vun enger Internetplattform, iwwert déi Supporter vum Trump senger Mauer kënne spenden.

Een amerikanesche Riichter hat jo virun e puer Deeg dem Donald Trump seng Mauer gestoppt. Elo wëllen e puer Amerikaner op privat Initiative un der Grenz zu Mexiko eng Mauer bauen. Dat mat Hëllef vun enger Entreprise, mam Numm "We build the wall". D'Sue fir d'Constructioun stamen zum Deel vun enger Internetplattforme iwwert déi Supporter vum Trump senger Mauer kënne spenden. Ee fréiere Militärmann huet esou de leschte Weekend ee Stéck vu bal engem Kilometer op sengem Terrain un der Mexikanescher Grenz konnte bauen. Dat hätt näischt mat Rassismus ze dunn esou de Jeff Allen, mä hie wéilt säi Land schützen. Migrante sollten iwwert legal Entréeën an d'Land erakommen, verdeedegt de Mann seng Positioun.