Een 63 Joer alen Amerikaner koum ëm d'Liewen, wéi hien am gaange war de Bierg erofzeklammen.

Domadder si bis ewell zanter Ufank der Saison 11 Persounen um Mount Everest gestuerwen. Am Verglach mam leschte Joer, hu sech d'Doudesfäll méi wéi verduebelt. Zejoert koumen am ganze 5 Persounen ëm d'Liewen.

Um Bierg hu sech an de leschten Deeg richteg Waardeschlaange gebilt, fir op de Sommet, well d'Wiederkonditiounen et erlaabt haten, bis op d'Spëtzt ze klammen. Allerdéngs ass d'Waarde fir d'Gesondheet vun de Leit geféierlech, well de Sauerstoffgehalt uewen net héich ass, a verschiddenen de Sauerstoff a Fläschen déi se mathuelen, ausgeet.