Bannent 2 Deeg sinn am Norde vu Brasilien op d'mannst 55 Prisonéier ëm d'Liewe komm.

Nodeems et de Weekend iwwer an engem brasilianesche Prisong zu enger Ausernanersetzung tëscht Prisonéier koum, an dobäi 15 Persoune gestuerwe sinn, sinn an 3 weidere Prisongen op d'mannst 40 Krimineller dout opfonnt ginn. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wieren alleguerten d'Persounen erstéckt ginn. Och an der Infrastruktur, wou d'Prisonéier mat selwer gebastelte Waffen ee Sonnden openee lassgoungen, goufe 4 weider Läiche fonnt. Elo wëll de President Bolsonaro méi Sécherheetsleit an déi nërdlech Regioun schécken, wou et d'Tëschefäll gouf.