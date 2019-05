Aus bis elo nach net gekläerte Grënn, huet d'Box vum Mann ugefaange mat brennen.

De 36 Joer alen Automobilist war e Sonndeg de Mëtteg an der Géigend vu Wernigerode mat sengem Auto ënnerwee, wéi bis op eemol e Feier a senger Boxentäsch ausgebrach ass. D'Bäifuererin konnt seng Kleeder awer séier läschen.

Well de Mann awer staark Verbrennungen hat, huet hie misste mam Rettungshelikopter an eng Spezialklinik transportéiert ginn. D'Police probéiert, fir d'Brandursaach erauszefannen. Et gëtt net ausgeschloss, datt den Akku vun enger E-Zigarette de Brand ausgeléist kéint hunn.