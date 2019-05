Bis Hallefnuecht muss de Benjamin Netanyahu eng Regierung forméiert hunn.

7 Wochen ass et elo hir, datt an Israel Parlamentswale waren, ma bis ewell gesäit et net dono aus, wéi wann hien eng Regierung kéint op d'Been stellen. Hannergrond ass e Sträit am rietse Camp, an do iwwert d'Fro no der Wehrflicht fir ultraorthodox Judden. En Dënschdeg dunn huet ee Parteikolleg proposéiert d'Parlament opzeléisen. Dat gouf och ugeholl. Allerdéngs brauch et nach weider zwou därer Aktiounen, ier d'Knesset wierklech opgeléist ka ginn. Dat wëll de Ministerpresident Netanyahu awer verhënneren.