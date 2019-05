27 Doudeger. Dat ass de bluddege Bilan am Nordweste vu Syrien, wou bei Loftugrëff vu Regierungstruppen, Zivilisten ëm d'Liewe koumen.

Dat mellt de syreschen Observatoire fir Mënscherechter mat Sëtz zu London. 11 Affer wiere Kanner gewiescht. Wéi et vun der UNO heescht, wier ee Spidol an der Rebelleprovënz Idlib attackéiert ginn. An där Regioun sinn eng ganz Partie Rebellegruppe präsent, géint déi d'Regierung zu Damaskus virgeet.