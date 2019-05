Eng staark alkoholiséiert Fra huet um Mëttwoch de Moien zu Bitburg op d'mannst 5 Accidenter verursaacht. Déi 64 Joer al Fra hat iwwer 4 Promill.

Wéi d'Police vu Bitburg matdeelt, ass d'Fra duerch d'Stad gefuer an huet dobäi e sëllechen Autoe gesträift a beschiedegt, souguer vun "demoléiert" ass rieds.

Zwou Patrulle vun der Police konnten d'Automobilistin an der Stad selwer nach stoppen an hunn do en Alkoholtest gemaach. Dee war positiv... an huet iwwer 4 Promill ugewisen.

D'Fra war net blesséiert a krut de Führerschäin ofgeholl.