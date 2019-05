E Mëttwoch koum et um 13.45 Auer zu engem uergen Accident tëscht 2 Gefierer, dat tëscht Sinspelt a Niedergeckler, net wäit vun der Lëtzebuerger Grenz.

En 20 Joer jonke Lëtzebuerger ass hei mat sengem Auto op der B50 gefuer, wéi dëse mat sengem Won, aus bis elo ongekläerter Ursaach, op d'Géigespur geroden ass an dobäi e VW deen him entgéintkoum mat voller Wucht ze pake krut. An deem aneren Auto souz e 40 Joer ale Mann aus der Äifel.

Béid Chauffeure goufe bei der Kollisioun schwéier blesséiert a goufen no enger éischter Behandlung op der Plaz an d'Spidol bruecht. De Parquet vun Tréier ermëttelt, d'Streck op där d'Accident geschitt ass, huet misste fir Stonne gespaart ginn.