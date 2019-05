China huet annoncéiert, fir seng ekonomesch Kooperatioun mat Moskau wëllen auszebauen.

Den Toun tëscht Washington a Peking huet sech also nach weider verschäerft. China wier géint een Handelskrich, huet et vun den zoustännegen Autoritéite geheescht, ma et hätt ee keng Angscht virun esou engem Konflikt.

D'USA géife mat hirem Verhalen och hir Importer u rare Materialien riskéieren, déi zum Beispill fir d'Produktioun vu Smartphonen néideg sinn, schreiwen iwwerdeems chinesesch Staatsmedien.

80 Prozent vun deene Substanze kommen nämlech aus China.