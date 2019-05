Op der Donau zu Budapest sinn zwee Schëffer anenee gerannt an ënnergaangen, eent dovunner war een Touristeschëff mat südkoreaneschen Touristen.

7 Dovunner sinn e Mëttwoch den Owend beim Ongléck ëm d'Liewe komm. Nach ëmmer géifen op mannst 19 Persoune vermësst ginn.

© GERGELY BESENYEI / AFP

Am ganze ware 35 Leit u Bord vum Schëff, wéi datt aus nach net gekläerte Grënn mat engem anere Boot kollidéiert ass.

De südkoreaneschen Ausseministère huet an der Nuecht annoncéiert, datt Seoul eegen Asaztruppen op d'Plaz géif schécken, fir do no de Vermëssten ze sichen.