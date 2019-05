D'lescht Joer hätt hien dës Decisioun scho geholl.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer wëll bei de nächste Bundestagswahlen net méi fir ee Posten untrieden. Dat sot den 69 Joer ale Politiker an engem Interview mat der Noriichtenagence DPA.

Hie kéim am ganzen op 50 Joer an der Politik, dat géif 2021 Joer dann duergoen, wann dës Legislaturperiod ausleeft. D'lescht Joer hätt hien dës Decisioun geholl.

Ee Joer wat markéiert war vu Konflikter, do zum Beispill un d'Maaßen Affär, an de Sträit mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Migratiounsfro.