Dat fir säin Engagement op multilateral Kooperatioune weltwäit ze setzen.

De portugisesche Premier Antonio Costa, den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker an de spuenesche Kinnek Felipe, deen d’Festried gehalen huet. Et waren eng ganz Partie Prominenter en Donneschdeg zu Oochen an der Märei, wou den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres den internationale Karlspräis iwwergi krut, dat fir säin Engagement op multilateral Kooperatioune weltwäit ze setzen.

Wéi déi Responsabel vum Präis erklären, géif de Portugis de Fridden, d'Fräiheet an d'Demokratie ënnerstëtzen. An der Introduktioun vum Oberbürgermeister vun Oochen, de Marcel Philipp, goung et och iwwert d'Solidaritéit an iwwert de Klimachangement, iwwert d'Zesummenaarbecht.

De Marcel Philipp

Deen huet dann och vu Wäitsiicht geschwat, ënnert anerem vun de Politiker. Et bréicht een een intergenerationelle Vertrag. D'Klimamouvementer vun de Jonke sollt een eescht huelen, esou de Marcel Philipp. Den Antonio Guterres wier ee couragéierten Europäer, esou dee säin Engagement am Sënn vun Europa asetzt. Grondlag vu senger Aarbecht wier géigesäitege Respekt, esou de Marcel Philipp. De Guterres ass zanter 2017 un der Spëtzt vun der UNO, an ass déi 61te Persoun déi dës Auszeechnung kritt. D'lescht Joer krut déi de franséische President Emmanuel Macron.

Den Antonio Guterres selwer preziséiert nach eng Kéier, datt d'Vermiechtnes vun der EU bei der Opklärung läit. Nëmmen da géif een an den Genoss vun der europäescher Fräiheet kommen. Grouss d'Theme vun dëser Generatioun wieren de Klimawandel, Demographie, Migratioun an virun allem Digitaliséierung.

Den Haass op de soziale Medie géif just den Terrorismus fërderen, et wier en Schlag an d'Gesiicht géint déi europäesch Opklärung.

De Jean-Claude Juncker hat 2006 de Karlspräis krut. 1986 krut de Grand-Duc Jean de Karlspräis fir d'Lëtzebuerger Vollek. Op der Medaile stoung deemools "d'Lëtzebuerger Vollek, Virbild um Wee fir d'Unitéit vun Europa".