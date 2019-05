Domadder ass si déi éischte Fra, déi an Éisträich zur Kanzlerin ernannt gouf.

No der schwéierer Regierungskris an dem Skandal-Video vun Ibiza, ginn et elo Ännerungen an der éisträichescher Politik. Mam Brigitte Bierlein krut eng Verfassungsriichterin elo d'Amt vum Kanzler, dat huet de Bundespresident Alexander Van der Bellen en Donneschdeg de Mëtteg matgedeelt.

D'Bierlein war zanter 2018 d'Presidentin vum éisträichesche Verfassungsgeriicht.