D'Land stécht an enger schwéierer Wirtschaftskris wat schonn 3 Millioune Venezuelaner dozou bruecht huet, fir hiert d'Land ze verloossen.

No den éischte mëssgléckte Verhandlungen an Norwegen tëscht Vertrieder vun der venezuelanescher Regierung an der Oppositioun, hu béid Partien nach eng kéier erkläert, d'Gespréicher wëlle weiderzeféieren.

"Et geet dreems, de Chaos am Land op e Schluss ze bréngen" esou den Oppositiounsleader Guaido.

Trotz der Awëllegung zu weidere Gespréicher, géif sech awer näischt änneren, et wier een nach ëmmer fir e Schluss vun der Iwwergangsregierung an fir frei Neiwalen.

Venezuela ass zanter Joren an enger schwéierer Wirtschaftskris. Iessen a Medikamenter si knapp. Donnée vun der UNO no wieren zanter 2015 iwwer 3 Milliounen aus dem Venezuela geflücht.

De Muechtkampf tëscht Maduro an Guaido verschäerft d'Situatioun awer nach zousätzlech.