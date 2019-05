An enger Feierlecher Zeremonie zu Cambridge, engem Viruert vu Boston, gouf d'Angela Merkel vum President vun der Universitéit geéiert.

De Slogan vun der Angela Merkel "Wir schaffen das" wärend der Flüchtlingskris huet der däitscher Kanzlerin vill Kritik abruecht. An awer huet si un hirem Versprieche festgehalen, fir Migranten an d'Land ze huelen, an esou hätt si gewisen, dat si fir dat asteet, wat si fir richteg hält, och wann et net bei de Bevëlkerung populär wier, esou de Luef vun der Eliteuni.

Net nëmmen d'Angela Merkel gouf dësen Donneschdeg mat engem Éierendoktertitel ausgezeechent. / © Harvard.edu

Dono wäert déi däitsch Kanzlerin nach eng Ried op der Uni halen, déi wéinst der Ausernanersetzung mat US-President vu ville Leit mat Spannung erwaart gëtt. En Treffe mam Donald Trump ass awer bei der Angela Merkel hirem Kuerzbesuch an den USA net geplangt, datt, well den US-President dës Deeg net zu Washington ass, mä am Colorado eng Ried virun der US Air Force Academy wäert halen.