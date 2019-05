Nodeems den amerikanesche President Trump Stroftaxen vu 5% op allen Importer aus Mexiko an d'USA annoncéiert huet, wëll d'Nopeschland elo reagéieren.

Wéi de Staatssekretär am mexikaneschen Ausseministère erkläert huet, géif d'Regierung Géigemesure géint des desastréis Douanestaxen envisagéieren. De President Obrador huet iwwerdeems an engem Bréif un den Donald Trump gefrot, fir Gespréicher iwwert d'Migratioun ze féieren. Den amerikanesche President ass der Meenung Drock op säi Noper mussen ze maachen, well deen net genuch géint déi illegal Migratioun géif maachen. En Donneschdeg sollen amerikanesch Grenzschützer ee Grupp aus ronn 1.000 illegale Migranten op der Grenz zu den USA opgefaangen hunn.