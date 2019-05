Engem rezente Sondage no dee fir d'Times gemaach gouf, géif d'Partei ëm d'Premierministesch May bei enger Wal nëmme nach op 19% vun de Stëmme kommen.

Domadder wieren d'Tories just nach drëttstäerkste Kraaft a géif dat schlechtste Resultat zanter der Grënnung vun der Partei maachen. Och d'Labour Partei vum Jeremy Corbyn géif alles aneschters wéi gutt ofschneiden a krit och just 19 Prozent. Op déi éischte Plaz kéimen déi Liberal an op déi zweete Plaz d'Brexit-Partei vum Nigel Farage.