Am Februar war de Sommet tëscht dem Donald Trump an dem Kim Jong Un zu Hanoi ouni Resultater op en Enn gaangen.

E Freideg schreift eng südkoreanesch Zeitung, datt de nordkoreaneschen Emissär, dee sech ëm d'Treffe gekëmmert huet, exekutéiert gouf. Hie wier esoubal hien am Mäerz an Nordkorea gelant war, erschoss ginn. 4 weider Mataarbechter vum Ausseministère wieren no enger Enquête och higeriicht ginn.

Eng Traductrice wier iwwerdeems an ee Lager agespaart ginn. Si soll, wéi eng südkoreanesch Zeitung schreift, eng Offer vum Kim net mat Zäiten iwwersat hunn. Duerno war de Sommet eriwwer.