De Brit Nevil Maskelyne huet am den 28. Mee 1900 e Film vun enger Sonnendäischtert gemaach.

Et soll, esou d'Wëssenschaftler, deen eelste bis elo entdeckte Film sinn, dee vun enger Sonnendäischtert gemaach gouf. De Film, deen de Maskelyne wärend enger Expeditioun am North Carolina gedréint huet, läit aktuell an den Archive vun der Kinneklecher Astronomescher Gesellschaft a Groussbritannien. D'Biller goufen iwwerschafft an op Youtube eropgelueden.