Déi jonk Schwedin wëll vum Summer un 1 Joer net an d'Schoul goen, fir sech op de Kampf fir de Klima ze fokusséieren. Dono gëtt d'Schoulbänk nees gedréckt.

D'Opreegung vun de Kritiker vun deem eréischt 16 Joer jonke Meedche wäert elo scho grouss sinn... Wuel manner well eng Schwedin d'Klima rette wëll a verstäerkt säi Bäitrag dofir leescht, mä wuel éischter, well heivir d'Schoul fir ee Joer net Prioritéit ass.

Ma et kann een dës Leit, déi sech natierlech berechtegt ëm dem Greta seng schoulesch Ausbildung suergen, awer berouegen. Dat Joer, dat wärend deem verluer geet, hëlt d'Aktivistin nämlech einfach e Joer méi spéit no. Déi éischt 9 Joer besteet a Schwede jo Schoulflicht.

D'Decisioun fir ee Joer net an d'Schoul ze goen, wär dem Greta zwar schwéier gefall, ma et wär him awer kloer, dass am Kampf géint de Klimawandel grad elo eppes muss geschéien.

Am September wëll d'Greta Thunberg da schonn um Klimasommet vun de Vereenten Natiounen zu New York deelhuelen, am Dezember geet et op Santiago de Chile fir d'Weltklimakonferenz.

Wéinst dem Klima wäert déi jonk Schwedin dann och net op hir Destinatioune fléien, mä der Famill no géifen et scho Pläng fir Alternative ginn, ënnert anerem fir den Atlantik mat engem Schëff ze passéieren.