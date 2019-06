43 Leit hu medezinesch Hëllef misse kréien.

An engem Munitiounsbetrib a Russland goufen et e Samschdeg eng Rei Explosiounen, bei deenen Dosende Mënsche blesséiert goufen. 43 Leit hu medezinesch Hëllef misse kréien.

Dorënner net just Mataarbechter aus dem Betrib, mä och Leit, déi an der Géigend gewunnt hunn. Et heescht 4 Persoune wiere schwéier blesséiert an am ganze léichen nach 15 Mënschen am Spidol.