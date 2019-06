E Sonndeg de Moien huet d'SPD-Politikerin erkläert, si wéilt a béide Funktioune Plaz maachen, datt hir Successioun gereegelt kéint ginn.

No de schlechte Resultater bei den Europawalen an Däitschland gouf an der SPD oppen d'Personalfro gestallt.

Am Fong hat d'Cheffin Andrea Nahles dowéinst annoncéiert, d'Vertrauensfro ze stellen, ma elo trëtt si awer als Partei- an als Fraktiounscheffin zeréck.

Wéi et an däitsche Medien heescht, wéilt d'Politikerin och hiert Mandat am Bundestag opginn a sech komplett aus der Politik zeréckzéien.