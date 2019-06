Beim Tëschefall sollen eng 7 Leit festgeholl gi sinn, 45 Persoune goufe blesséiert.

Um Tempelbierg zu Jerusalem goufen et um Sonndeg Konfrontatiounen tëschent Moslemen an der israelescher Police.

Honnerte Leit solle mat Steng a Still op d'Beamte geschoss hunn, doropshin hätten déi d'Demonstratioun opgeléist.



Ausléiser fir d'Onrouen war d'Visitt vu streng reliéise Judden um Tempelbierg wärend de leschten Deeg vum Faaschtemount Ramadan.