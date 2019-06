Déi jonk Klimaaktivistin sot an enger éischter Reaktioun, si géif sech immens iwwert dee Luef freeën.

Den Dalai Lama lueft déi schwedesch Klimaaktivistin Greta Thunberg fir hiren Engagement. An engem Bréif un dat 16 Joer alt Meedchen schreift hien, et wier encourageant ze gesinn, wéi d'Greta Thunberg aner jonk Mënsche géif inspiréieren, hir Stëmm z'erhiewen. Hat géif d'Leit net just op d'Klimakris opmierksam maachen, mä se och dozou bréngen, aktiv ze ginn.