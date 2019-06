Knapp 100 Kilometer Loftlinn vu Lëtzebuerg ewech ginn eng 20 Atomwaffe stockéiert.

Weltwäit ginn et nach 15.000 dokumentéiert Atomwaffen. 20 dovun leie just 100 Kilometer Loftlinn ewech vu Lëtzebuerg zu Büchel an der Vulkanäifel. Beim Militärsite vum „Fliegerhorst“ kënnt et dofir méi dacks zu Protester géint dës Mesure, déi amerikanesch Atombommen ze stockéieren. Och Lëtzebuerger ware mat vun der Partie.

Mat enger sougenannter „Friedentafel“ huet een dëse Sonndeg d'Afaart op den Militärsite blockéiert an gemittlech Café gedronk. Et huet een op en neits de Stopp vun der nuklearer Oprëschtung an Däitschland, d'Liquidatioun vun den Atomwaffen zu Büschel an de komplette Verbuet vun allen Atomwaffe gefuerdert. Dat Ganzt war am Kader vun enger vun den sëlleche Protestaktiounen, déi op den 7. Juli preparéieren.

VIDEO: Manifestatioun zu Büchel Hei vir an Däitschland gouf géint d'Lagere vun Atomwaffe protestéiert.

Am Juli feiert eent dëst Joer den 2. Joresdag, nodeems en Accord vun der UNO, fir d'Atomwaffen ofzeschafen, ënnerschriwwe gouf. Ma bis ewell hätt sech net vill gedoen. Par-contre gëtt nees an verschiddenen Deeler vun der Welt opgerëscht, wéi de Raymond Becker vun der Lëtzebuerger Friddens- a Solidaritéitsplattform erkläert.

„D'Gefor ass real. Et gëtt erëm eng Kéier drun geduecht, esou wuel vun Amerika, ewéi och vu Russland, begrenzten nuklear Kricher ze féieren. An dann hu mer hei zu Büchel e Lager, wat 20 Atomwaffen huet, déi aus der Zäit vun Hiroshima sinn, ma nach vill méi Sprengkraaft hunn, ewéi déi Bomm.“

Den Altersduerchschnëtt op der Protestaktioun war gréisstendeels 50+. Wéineg Jonker ware mat vun der Partie. De Grond heivir wier, ënner anerem, eng iwwerflächlech Educatioun an de Fakt, datt kaum een weess, wéi vill Waffen an Däitschland am Ëmlaf sinn, esou d'Verena Grießhaber vum DFG-VK.

„In der Schule bekommt man gesagt: da war mal was wie Hiroshima und Nagaski. Das ist aber jetzt vorbei. Und das war dann, so ungefähr, der Unterricht der dazu existiert. So wirklich wird das Bewusstsein nicht gefördert, dass diese Waffen wirklich noch existieren. Sogar auf deutschem Boden und gar nicht so weit weg von uns. Das ist vielen im Moment noch nicht so klar.“

Déi kritesch Campagne vum „Büchel ist überall“ huet dëst Joer den Oochener Friddenspräis gewonnen. Um Event de 7. Juli rechent een mat gutt 1.000 Manifestanten.