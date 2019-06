Optakt um Méindeg vum amerikanesche President Donald Trump senger dräi Deeg laanger Staatsvisitt a Groussbritannien.

Et sinn an dem Kontext grouss Protester zu London geplangt.

Fir d'éischt ginn den US-President an d'First Lady Melania Trump am Buckingham Palace vun der Queen Elizabeth der Zweeter empfaangen. Um Méindeg de Mëtteg gesäit d'Presidentekoppel de Prënz Charles an seng Fra Camilla, éier owes ee Banquet am Buckingham-Palace um Programm steet.

En Dënschdeg kënnt den Donald Trump mat der Premierministesch Theresa May fir Gespréicher beieneen, déi virun enger décker Woch hire Récktrëtt bekannt ginn hat. Bis Enn Juli soll hiren Nofolger feststoen. Den Donald Trump huet an tëscht fir de fréieren Ausseminister Boris Johnson Partei ergraff. Hie géif déi verschidden Acteure kennen, déi fir de Poste vum Premier a Fro kommen, hie géif awer mengen, dass de Boris Johnson ee gudde Kandidat wier, sou den Trump an engem Interview mat der Sun.



No där dräi Deeg laanger Staatsvisitt reest den US-President weider op Portsmouth a Groussbritannien souwéi op Colleville-sur-Mer fir d'Feierlechkeeten am Kader vum 75. Joresdag vun der Landung vun den Alliéierten an der Normandie. Den Donald Trump kënnt an dem Kontext mam franséische President Emmanuel Macron beieneen. Donieft gëtt den US-President och an Irland erwaart.