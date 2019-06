Wéi déi staatlech Noriichtenagence Sana mellt, hätten israelesch Rakéiten ee Militärfluchhafen am Zentrum vum Land getraff.

Een Zaldot soll dobäi ëm d'Liewe komm sinn, zwee weiderer wiere blesséiert ginn. Donieft sollen ee Munitiounsdepot souwéi eng ganz Partei Gebaier beschiedegt gi sinn.

Wéi de syreschen Observatoire fir Mënscherechter mellt, wiere souguer op d'mannst 5 Persounen, dorënner een Zaldot vun der Regierung ëm d'Liewe komm, nodeems israelesch Fliger d'Militärbase am Oste vun der Provënz Homs getraff hätten. Nëmmen e puer Stonne virdrun hat déi israelesch Arméi no Rakéitenattacken aus Syrien an der Nuecht op e Sonndeg Ziler am Nopeschland attackéiert. Dobäi sollen dräi Zaldoten ëm d'Liewe komm sinn a 7 goufe blesséiert.