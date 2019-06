E kéint refuséiert ginn, sou den Pompeo no Donnéeë vun der Washington Post, wärend enger Renconter mat Vertrieder vun der jiddescher Communautéit.

De Conseiller vum amerikanesche President, Jared Kushner huet ee Plang ausgeschafft, fir de Konflikt tëscht Israelien a Palestinenser ze léisen. Dee wirtschaftlechen Deel dovu soll Ausgangs Juni wärend enger Konferenz am Bahrain presentéiert ginn. Bis ewell si weider keng Detailer bekannt. De Jared Kushner huet awer duerchblécke gelooss, dass hie sech net fir eng Zwee-Staate-Léisung wëll asetzen, deemno d'Grënnung vun engem eegene Palestinenserstaat. Als Géigeleeschtung soll hien de Palestinenser anscheinend gréisser wirtschaftlech Hëllefen zousoen.

Den US-Ausseminister soll an de Gespréicher mat Spëtzevertrieder vun der jiddescher Communautéit an den USA gesot hunn, dass hien novollzéie kéint, wa verschidde Leit der Meenung wieren, dass just Israel iwwert déi amerikanesch Propos kéint zefridde sinn. Hie géif allerdéngs hoffen, dass jiddereen dem Plang eng Chance gëtt an nolauschtert.