Si gëtt Plaz vum "himmlesche Fridde" genannt. An der Nuecht vum 3. op de 4.Juni 1989, also viru genee 30 Joer, war se alles aneschters wéi friddlech.

AUDIO: Tiananmen Plaz Massaker / De Reportage vum Nadine Gautier

Déi chinesesch Autoritéite goungen deemools brutal géint Manifestanten op der Tiananmen-Plaz, ënnert deenen eng Onmass Studente waren, vir. Déi hate fir méi Demokratie, manner Korruptioun an eng wirtschaftlech Stabilitéit protestéiert. A China net gär gesinn... De Massaker vu virun 30 Joer ass eng ellen Narb an der Geschicht vum Land. Dofir setzen d'Autoritéiten och villes drun, fir d'Erënnerungen un d'Evenement esou kleng wéi méiglech ze halen.

Et wier eng korrekt Virgoensweis gewiescht, wéi d'Protester virun 30 Joer op en Enn bruecht goufen. Dofir wier China esou stabil wéi et elo ass. D'Regierung deemools hätt korrekt gehandelt, fir déi politesch Turbulenzen ze stoppen. Esou huet sech e chinesesche Politiker, net egal wien, mä de Verdeedegungsminister Wei e Sonndeg op engem Sécherheetsforum zu Singapur zu den Evenementer an der Nuecht vum 3. op de 4. Juni 1989 geäussert. Aussoen, déi relativ seele sinn. China versicht nämlech seng schwaarz Stonnen ënnert den Tapis ze kieren, näischt steet an de Schoulbicher, um Internet fënnt ee kaum eppes. A wann, dann ass déi chinesesch Versioun am Laf vun der Zäit adaptéiert ginn. Aktivisten, déi dëst awer thematiséieren, komme viru Geriicht. Am Abrëll krute 4 Mënscherechtler héich Prisongsstrofen, well si Alkohol mat Uspillungen op de 4. Juni verkaaft sollen hunn.

7 Woche laang waren am Fréijoer 1989 honnertdausende Studenten an Aarbechter op d'Strooss gaangen, fir fir d'Aféierung vun der Demokratie a géint d'Korruptioun ze demonstréieren. Si wollten ee soziale Changement. An ëmmer méi Leit hu sech der Beweegung ugeschloss. De 19. Mee waren et Estimatioune no, iwwert eng Millioune Leit, déi op der Plaz vis-à-vis vun der verbuedener Stad demonstréiert hunn. D'Regierung zu Peking huet d'Arméi an Zaldoten dohinner geschéckt, fir d'Manifestanten auserneen ze dréiwen. D'Leit si mat den Zaldoten uneneegeroden. Et gouf ee bluddegt Gemetzels, d'Panzere sinn iwwert d'Leit gefuer.

Onvergiesse bleift d'Bildsequenz vun deem Incident: Ee Mann an engem wäissen Hiem an enger schwaarzer Box steet viru 4 Panzer op der Tiananmen-Plaz, hënnert déi dorunner weiderzefueren. Hie protestéiert friddlech, gëtt awer bësse méi spéit vun de Force de l'ordre vun der Plaz gezunn. Bis haut ass net gewosst wien de Mann war, dee sech de Panzer an de Wee gestallt hat.

Bis haut ass Peking net gewëllt d'Tëschefäll, wou eegenen Aussoen no ronn 200 Zivilisten an Dosenden Zaldoten ëm d'Liewe koumen, opzeklären. Aner Quelle schwätze vun iwwert 1.000 Doudegen.

Datt d'Evenement vu Journaliste weltwäit konnt couvréiert ginn, ass op ee Staatsbesuch vum sowjetesche Staatschef Gorbatschow zeréckzeféieren. Den 15. Mee nämlech ass deen zu Peking gelant, konnt awer net op der Plaz vum himmlesche Fridden empfaange ginn, well do dausende Leit demonstréiert hunn. D'Journaliste haten den Interessi un der Visitt séier verluer, vill méi huet si interesséiert, wat op der Tiananmen Plaz ofgelaf ass.