Um zweeten Dag vu senger Staatsvisitt a Groussbritannien gesäit den amerikanesche President Donald Trump d'Nach-Premierministesch Theresa May.

D'Theresa May empfänkt den héije Gaascht aus den USA an der Downing Street zu London. No hirer Entrevue stelle si sech de Froe vun der Presse. Schonn en Dënschdeg de Moien kommen d'Theresa May an den Donald Trump mat Wirtschaftsbossen aus béide Länner beieneen, fir iwwert déi ekonomesch Relatiounen tëscht den USA a Groussbritannien ze schwätzen.



Parallel ginn an der britescher Haaptstad grouss Anti-Trump-Protester erwaart. Wéi britesch Medie mellen, kéinte bis zu 250.000 Leit aus Protest géint d'Visitt vum amerikanesche President op d'Stroosse goen. D'Organisateure reprochéieren him Sexismus a Rassismus. Als Riedner huet sech och de briteschen Oppositiounschef vun der Labour-Partei Jeremy Corbyn annoncéiert.



E Méindeg den Owend war zu Éiere vum US-President ee Banquet am Buckingham Palace zu London. Wärend dem Galadinner hunn d'Kinnigin Elizabeth II an den Donald Trump déi enk Relatiounen tëscht béide Länner gewierdegt. Wärend senger Ried sot den US-President, dass Fräiheet, Souveränitéit oder nach Rechtsstaatlechkeet gedeelte Wäerter sinn. D'Kinnigin huet hien als eng formidabel Fra bezeechent, déi Dignitéit, Conscience a Patriotismus géif verkierperen. Déi 93 Joer al Monarchin hirersäits huet betount, dass tëscht Groussbritannien an den USA gemeinsam Sécherheetsintressien, souwéi staark kulturell a wirtschaftlech Relatioune bestinn. Si wier optimistesch, dass dës gemeinsam Wäerter a gedeelten Intressien och weiderhi verbannen.