No der Eskalatioun vum Konflikt am Sudan, hunn Däitschland a Groussbritannien eng Spezialsëtzung vum UN-Sécherheetsrot ugefrot.

Dat war aus Diplomatekreesser gewuer ze ginn. D'Sëtzung soll en Dënschdeg de Mëtteg hanner zouenen Dieren zu New York sinn. Do virdrun haten déi sudanesesch Oppositioun an Doktere matgedeelt, dass d'Arméi mat Gewalt géint Demonstrante virgaange wier. Zanter e Méindeg wieren op d'mannst 30 Mënschen ëm d'Liewe komm an Honnerte blesséiert ginn. De Chef vum Militär huet eng Enquête annoncéiert.

De sudanesesche Militär huet antëscht den Accord mat der Protestbeweegung gekënnegt a wëll bannent néng Méint Walen organiséieren. Dat huet de Chef vum Militär an der Nuecht op en Dënschdeg bekannt ginn. D'Gespréicher mat der Protestbeweegung Allianz fir Fräiheet a Wandel géifen ofgebrach, an all d'Verspriechen, déi bis ewell gemaach goufen, annuléiert ginn. D'Wale sollen ënner regionaler an internationale Opsiicht ofgehale ginn.

Zanter ronn zwee Méint haten Dausende vun Demonstranten d'Stroosse ronderëm den Haaptquartier vun der Arméi zu Karthum besat. Si fuerderen eng zivil Regierung.

No dräi Joerzéngten un der Muecht, war de President vum Sudan, den Omar al-Baschir, am Abrëll vun der Arméi gestierzt ginn. Dësem Putsch ware méintelaang Masseprotester virausgaangen. Zanterhier streiden de Militär an d'Oppositioun iwwert d'Kreatioun vun enger Iwwergangsregierung.

De Sudan gehéiert zu de 25 äermste Länner op der Welt a stécht mat sengen 41 Milliounen Awunner an enger schwéierer Wirtschaftskris.