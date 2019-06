Keen eenzegt Land op der Welt wäert et an den nächsten 11 Joer, also bis 2030, packen, déi komplett Gläichstellung vu Mann a Fra ze verwierklechen.

Dat beseet de sougenannten SDG-Gender Index, e Projet hannert deem eng Stëftung vum Microsoft-Grënner Bill Gates a senger Fra steet, grad wéi och international Organisatioune fir Fraerechter. Méi wéi 1,4 Milliarde Meedercher a Frae liewen a Länner, déi an deem Index ganz schlecht ofschneiden. Just 8% vun de weibleche Persoune liewen a Länner, déi a Punkto Gläichstellung relativ gutt do stinn. Déi ganz Etüd gëtt eréischt en Dënschdeg op enger Konferenz zu Vancouver presentéiert, mä de britesche Guardian huet virop schonn d’Haaptchiffere publizéiert. Deemno erreechen just 21 vun 129 bewäerte Länner weltwäit e Wäert, deen no un eng Gläichstellung kënnt, virun allem déi 3 skandinavesch Staaten Dänemark, Finnland a Schweden. Am schlechtste steet et fir eng Egalitéit an den afrikanesche Länner Tschad a Kongo. Den Detail gëtt wéi gesot a Kanada virgestallt.