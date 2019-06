De Wesley ass e kanadeschen Homard, deen 80 cm laang an 9 Kilo schwéier ass an dat neit Maskottchen am Sealife Blankenberg ass.

Hien ass eng Donatioun vum Restaurateur Piet Devriendt, well hie ganz einfach ze grouss fir op den Teller war: "De Wesley wäert ongeféier 90 Joer hunn. Homarden huelen nëmmen eng 80 bis 100 Gramm pro Joer bäi, mir hu leider keng Pabeiere vun him, dofir kënne mir säin Alter just schätzen."

Hien ass deemno e richtege Senior ënnert den Homarden, bei senger Spezies bedeit en héijen Alter iwwerdeems nëmme Guddes: Wat méi al, wat méi staark a méi potent. An der Reegel gi se awer net vill méi wéi 60 Joer al, ma de Wesley ass nach ëmmer toppfit. Zréck an d’Mier setzen, kéint een hien awer net, well d'Nährstoffer an der Nordsee sinn komplett anerer ewéi an Kanada. An och eng Rees zréck a seng Heemecht géif de Wesley wahrscheinlech net iwwerstoen. Dofir bleift hien elo am Sealife, wou d‘Visiteuren esou an engems méi iwwert dës grouss Homarde gewuer ginn, wéi de Victor Vienne vum Sealife verréit: "Si urinéieren zum Beispill net sou wéi mir, oder vill aner Mamendéieren - mee maachen dat iwwert eng spezial Drüs an hiren Aen a si kommunizéiere souguer doriwwer."

D'Déierefleeger si begeeschtert iwwert dëst raart a prächtegt Exemplar, dat se elo hei kënne weisen an de Wesley hat vill Chance, datt en net am Kachdëppe gelant ass. An der Schwäiz ass et iwwregens zënter puer Méint verbueden, en Homard am kachende Waasser ze preparéieren. Den eelsten Homard, dee bis ewell fonnt gouf, war der 140 Joer al. Villäicht kritt de Wesley déi jo elo och, seng Chancë stinn elo guer net sou schlecht.