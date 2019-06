Wärend der Ried vum Bundestagspresident Wolfgang Schäuble hu sech 20 Jugendlecher virun d'Riednerpult geluecht a sech doutegestallt.

Et sollt eng einfach Ried vum Wolfgang Schäuble sinn fir den Ofschloss vun "Jugend und Parlament". Ma jonke Klimakativisten hunn dem erfuerene Beruffspolitiker e Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

Mat hirer Aktioun wollte si Drock op d'Bundesregierung maachen an hinne weisen, wéi drastesch d'Situatioun am Moment ass. Den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble géif fir eng verfeelte Klimapolitik stoen, sot den Aktivist Maximilian Reimers. "Wir sehen nicht, dass diese Koalition die schwerste Krise der Menschheit ernst nimmt". Firday for Future huet de Protest ënnerstëtzt.

Awer net all déi Jonk am Sall waren dovunner begeeschter. Verschiddener hunn hier Alterskollegen ausgebuht oder hinnen e Plakat mat der Opschrëft "Eure Klimapolitik = Katastrophe" ewechgeholl.

De Schäuble dogéint huet ganz relax reagéiert: "Bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings, morgen Mittag um 12.00 Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen, und bis dahin sollten Sie sich entfernt haben."