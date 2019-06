Zu Portsmouth am Süde vu Groussbritannien fänken um Mëttwoch d'Feierlechkeete fir de 75. Joresdag vun der Landung vun den Alliéierten an der Normandie un.

Um 11 Auer ass den Optakt, dëst a Präsens vun enge sëllechen internationale Gäscht, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Wärend dëser Gedenkzeremonie gëtt un déi ronn 150.000 alliéiert Zaldote geduecht, déi sech viru 75 Joer zu Portsmouth op de Wee Direktioun Normandie gemaach haten, wou si de 6. Juni 1944 gelant sinn.

Sword Beach bei Ouistreham an der Normandie, de 6. Juni 1944.

Bei der Zeremonie dobäi sinn ënnert anerem déi britesch Kinnigin Elizabeth déi Zweet, de franséische President Emmanuel Macron, den US-President Donald Trump an de kanadesche Premier Justin Trudeau. Am Kader vun dësem Festakt fueren 300 britesch Veteranen u Bord vun engem Schëff vu Portsmouth a Frankräich. Donieft ass eng grouss Parade vum britesche Militär geplangt. De sougenannten D-Day markéiert den Optakt vun der Befreiung vun Europa vum nationalsozialisteschen Däitschland a steet awer och fir Zéngdausende vun Doudegen a Blesséierten.



Fir den amerikanesche President ass des Gedenkzeremonie den Ofschloss vun enger dräi Deeg laanger Staatsvisitt a Groussbritannien. No engem Ofstiecher an Irland reest den Donald Trump en Donneschdeg weider a Frankräich, wou um eigentleche Joresdag vum D-Day weider grouss Gedenkzeremonie geplangt sinn.