Am Sauerland goufen en Dënschdeg den Owend 11 Persounen deels uerg verwonnt, wéi eng Montgolfière erofgefall ass

Ee Mann vun 52 Joer an eng Fra vun 51 Joer si liewensgeféierlech blesséiert ginn, heescht et vun der Police. De Ballon mat 10 Leit u Bord an engem Pilot war kuerz virun der Landung ausser Kontroll geroden an ass erofgefall. Dono huet sech de Ballon mam Kuerf e puer mol iwwerschloen. Eng Partie Leit goufen duerch de Gasbrenner blesséiert. Déi genee Onglécksursaach ass nach net bekannt. Wéi et heescht, hätt ee Wandstouss de Ballon ze pake krut. D'Rettungsekippe ware bis an d'Nuecht eran am Asaz.