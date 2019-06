Nodeems d'Protester am Sudan mat grousser Brutalitéit néiergeschloe goufen, ass no Aussoe vun Dokteren d'Zuel vun den Doudegen op iwwer Honnert geklommen.

Am Nil wiere 40 weider Läiche fonnt ginn, heescht et vum Zentralcomité vu sudaneseschen Dokteren, déi der Oppositioun no stinn. Wéi et heescht, wieren op d'mannst 100 Mënschen duerch dat brutaalt Virgoe vun der Arméi an den alliéierte Milize géint d'Stroosseblockaden zu Karthum ëm d'Liewe komm. No dem bluddegen Enn vun den Demonstratiounen hat souwuel de Militärrot, deen d'Regierung stellt, wéi och d'Oppositioun d'Gespréicher iwwert eng Iwwergangsregierung fir den afrikanesche Krisestaat ofgebrach