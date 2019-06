Am Arizona war eng 74 Joer al Fra beim Wandere gefall an hat sech blesséiert. E Helikopter sollt d'Fra retten, déi Aktioun ass awer schif gaang.

Et sinn Opnamen, bei deenen engem scho beim Nokucke schlecht gëtt. Do wëll ee sech net virstellen, wéi et der Fra muss ergaange sinn.

E Video aus dem US-Bundesstaat Arizona, deen op de soziale Reseaue d'Ronn mécht, weist d'Rettungsaktioun vun enger 74 Joer aler Wanderin, déi awer alles anescht wéi geplangt ofleeft. D'Fra hat sech no enger Chute am Gesiicht an um Kapp blesséiert an hat dowéinst d'Pompjeeë geruff. An engem Rettungskuerf sollt déi Onglécklech aus de Bierger geflu ginn a gouf dobäi duerch d'Loft geschleidert.

D'Rettungsleit hunn de Kuerf wéi gewinnt un de Krop vum Helikopter gehaangen, d'Fra gëtt lues an d'Luucht gezunn. Bal bei der Maschinn ukomm, fänkt d'Brëtsch awer u sech ze dréinen. Et gëtt probéiert d'Fra nees erofzeloossen, mam Resultat, dass d'Brëtsch sech nach vill méi séier dréint.

Wéi et heescht, wier e Verbindungsstéck wärend der Rettungsaktioun futti gaangen, deen esou e Rotéiere verhënnere soll.

Bal eng Minutt laang gëtt d'Fra duerch d'Loft gedréint, d'Piloten decidéieren esou weider ze fléien, bis de Kuerf kuerz ophält. Séier gëtt d'Fra eropgezunn. Um Enn vum Video gesäit een dann, dass si an enger Ambulanz oftransportéiert gëtt.

Medieberichter no soll déi eeler Fra keng negativ Effekter vun der Aktioun dervu gezunn hunn, ausser dass et hir nawell dronkeg a schlecht gewiescht wier.